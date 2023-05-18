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16:18, 18 мая 2023Силовые структуры

В Курской области сорваны атаки двух украинских дронов-камикадзе

В Курской области пограничники сорвали атаки двух украинских дронов-камикадзе

Фото: РИА Новости

В Курской области сотрудники Погранслужбы ФСБ перехватили два украинских дрона-камикадзе. О сорванных атаках сообщает Telegram-канал SHOT.

Утром 18 мая беспилотник попытался атаковать вышку сотовой связи у деревни Внезапное Кореневского района, однако его полет был прерван российскими пограничниками.

Следом за этим дроном появился второй. Он был замечен рядом с селом Гордеевка в 500 метрах от российской границы. Пограничники использовали электронное ружье и посадили беспилотник на минное поле, а затем уничтожили.

17 мая сообщалось, что в Брянской области российские пограничники перехватили два украинских боевых дрона, которые намеревались атаковать объекты инфраструктуры региона. Пограничники применили антидроновое ружье и приземлили один дрон в Севском районе, а второй — у поселка Белая Березка. Беспилотники сдетонировали при падении. Пострадавших и разрушений нет.

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Любовь Ширижик
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