Российские пограничники сбили два украинских боевых дрона в Брянской области

В Брянской области российские пограничники перехватили два украинских боевых дрона

В Брянской области российские пограничники перехватили два украинских боевых дрона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Беспилотники намеревались атаковать объекты инфраструктуры региона.

Пограничники применили антидроновое ружье и приземлили один дрон в Севском районе, а второй у поселка Белая Березка.

Беспилотники сдетонировали при падении. Пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 16 мая дрон-камикадзе атаковал пропускной пункт в Климовском районе области. Взрыв произошел на крыше административного здания пункта пропуска «Новые Юрковичи». Предварительно, на крышу упал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боевой частью. Никто не пострадал.