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09:56, 16 мая 2023Россия

Дрон-камикадзе атаковал пропускной пункт в приграничном российском регионе

SHOT: дрон-камикадзе атаковал пропускной пункт в Климовском районе Брянской области

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Дрон-камикадзе атаковал пропускной пункт в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, в ночь на вторник, 16 мая, взрыв прогремел на крыше административного здания пункта пропуска «Новые Юрковичи». Предварительно, на крышу упал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боевой частью. Никто не пострадал.

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За минувшую ночь ВСУ уже атаковали Брянскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Его уничтожила система противовоздушной обороны (ПВО) в городе Клинцы. В результате оказался поврежден балкон жилого дома, работа системы ПВО попала на видео.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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