Основатель Telegram Павел Дуров опроверг уязвимость Telegram для macOs

Основатель мессенджера Telegram опроверг уязвимость приложения для macOs. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Предприниматель подчеркнул, что в заявлении Telegram, наоборот, сообщалось о том, что «никакой уязвимости не было». «Потому что заявленная "уязвимость" заключалась в следующем: "Если бы у злоумышленника уже был доступ к вашему компьютеру, он мог бы управлять вашей камерой и микрофоном через Telegram"», — объяснил он.

Основатель мессенджера также добавил, что если компьютер уже был взломан, то доступ к микрофону через Telegram было бы меньшим из проблем. Дуров также выразил мнение, что СМИ «часто гонятся за громкими заголовками и вводят в заблуждение пользователей».

Изначально о уязвимости в Telegram сообщил инженер компании Google Дэн Рева, который якобы обнаружил в версии мессенджера Telegram для macOS опасную уязвимость, которая активирует камеру и микрофон без ведома владельца устройства. Сообщение перепубликовал ряд российских СМИ, в числе которых РБК и многие другие.

Позже администрация мессенджера в Twitter пояснила, что уязвимость Telegram возможна только в том случае, если у злоумышленника уже есть доступ к компьютеру. Однако ряд СМИ подали заявление компании как информации о том, что Telegram подтвердил уязвимость на macOS, дающую злоумышленникам доступ к камере и телефону.

Информацию о том, что Telegram якобы подтвердил информацию о уязвимости опубликовали ТАСС, «Вечерняя Москва», «Ведомости», РИА Новости, «Москва 24» и много других изданий. Информация также широко разошлась в соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»