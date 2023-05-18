В России захотели ввести льготы по ипотеке для разработчиков электроники

Минпромторг предложил ввести льготы по ипотеке для разработчиков электроники

В России захотели ввести льготы по ипотечному кредитованию для разработчиков электроники. С таким предложением выступил Минпромторг, передает «Коммерсантъ».

Предлагается заложить меры социальной поддержки специалистов в действующие механизмы субсидирования разработчиков электроники. Министерство опубликовало обновленный проект постановления, регулирующий выделение субсидий на разработку компонентов. Согласно документу, получившие субсидию компании смогут направлять часть выделенных средств на погашение ипотеки сотрудников. При этом на жилищные кредиты может уйти до 10 процентов от общей стоимости проекта, а один специалист может получить не более 2 миллионов рублей.

По данным издания, разработчики и производители радиоэлектроники обсуждают с Минпромторгом необходимость мер социальной поддержки сотрудников с 2022 года, в том числе поднимался вопрос льгот по ипотеке. Министерство пыталось разработать и утвердить пакет льгот, однако правительство не поддержало инициативу — по словам участников рынка, власти опасаются, что в таком случае подобную поддержку запросят и другие отрасли.

Нерешенность жилищного вопроса приводит к смене места работы среди разработчиков электроники, утверждают в Консорциуме дизайн-центров АКРП со ссылкой на результаты опроса профильных компаний. Желаемые параметры льготной ипотеки для специалистов включают установку льготной ставки до трех процентов, снижение размера первоначального взноса до 10 процентов и отмену требований банков по минимальному размеру зарплаты.

Ранее в мае вице-премьер России Юрий Трутнев поручил Минфину, Минстрою и Минвостокразвития запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны.