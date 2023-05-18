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16:08, 18 мая 2023Экономика

Доля евро в международных платежах упала до трехлетнего минимума

SWIFT: евро для международных платежей используют на 11 процентов реже, чем доллар

Фото: Zakariya Yahya / Globallookpress.com

В апреле 2023 года доля евро в международных расчетах упала до трехлетнего минимума. Об этом со ссылкой на данные Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) сообщает агентство Bloomberg.

За месяц количество трансграничных операций с использованием европейской валюты снизилось с 32,64 до 31,74 процента. Популярность доллара США для трансакций при этом выросла с 41,74 до 42,71 процента.

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Снижение доли евро в международных расчетах объясняют банкротством крупных американских банков в марте 2023 года. Также на него повлияли опасения насчет судьбы швейцарского Credit Suisse, который поглотила UBS Group. Однако, несмотря на это падение, евро остается второй по популярности валютой в мире по количеству платежей через SWIFT. Так, в апреле доля британского фунта, японской иены и китайского юаня в расчетах суммарно составила 12,38 процента.

Ранее известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что доллар начинает утрачивать лидирующие позиции из-за того, что США стали самым большим должником в мире. В результате даже дружественные Вашингтону страны ищут альтернативу, способную конкурировать с американской валютой. Равной заменой или конкурентом доллара мог бы стать китайский юань, считает Роджерс, однако это не полностью свободно конвертируемая валюта.

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Вячеслав Агапов
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