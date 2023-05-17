В США заявили об утрате долларом статуса лидирующей валюты в мире

Инвестор Роджерс: доллар утрачивает статус лидирующей валюты в мире из-за долга США

Известный американский инвестор Джим Роджерс убежден, что доллар начинает утрачивать лидирующие позиции. Эксперт связывает это с тем, что США стали самым большим должником в мире. Своим мнением инвестор поделился с РИА Новости.

По словам Роджерса, люди начинают отказываться от использования доллара, в том числе, потому что США являются крупнейшей страной-должником в истории. Многие сомневаются в том, стоит ли использовать эту валюту сейчас, поскольку у нее могут возникнуть проблемы в будущем.

Эксперт также напомнил, что международная валюта должна обладать абсолютно нейтральным статусом. «Любой может использовать ее для любых целей, для чего угодно. Но сейчас Вашингтон меняет правила игры, и если они разозлятся на вас, они могут вас отключить», — добавил собеседник агентства.

По словам эксперта, сейчас даже дружественные Соединенным Штатам страны допускают возможность попадания под подобные рестрикции. Поэтому сейчас многие друзья США ищут альтернативу, способную конкурировать с долларом. «И этот процесс ускоряется, поскольку многие партнеры США беспокоятся о том, что с ними может что-то случиться», — указал он.

При этом Роджерс считает, что пока в мире пока не нашлось равнозначной замены или хотя бы конкурента доллару США. На такую роль, по словам инвестора, мог бы претендовать китайский юань, но это не полностью свободно конвертируемая валюта.

7 мая министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что у Минфина заканчиваются способы, которые могут помочь избежать дефолта в стране. По ее словам, министерство уже несколько месяцев использует экстраординарные меры, но возможность делать это подходит к концу. Ранее она подтвердила, что Вашингтону грозит наступление дефолта 1 июня.