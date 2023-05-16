В США подтвердили возможную дату наступления дефолта

Глава Минфина США Йеллен допустила дефолт 1 июня и призвала поднять потолок госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что Вашингтону грозит наступление дефолта 1 июня. Соответствующее предупреждение она направила руководству Конгресса США, пишет ТАСС.

Йеллен подтвердила возможную дату наступления дефолта 1 июня и призвала Конгресс поднять потолок госдолга.

«Мы все еще считаем следующее: министерство финансов, скорее всего, окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня и потенциально к 1 июня», — допустила глава американского Минфина в документе.

Отмечается, что министр также направила письмо спикеру Палаты представителей Конгресса республиканцу Кевину Маккарти.

Ранее Йеллен оценила сроки наступления дефолта в стране. Согласно ее прогнозу, деньги у Вашингтона закончатся в начале июня. «Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — отметила она.

До этого Йеллен предупреждала, что у Минфина истощаются способы для предотвращения дефолта в США.