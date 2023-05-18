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11:20, 18 мая 2023Из жизни

Мужчина 20 лет скрывал от жены имущество на миллиард рублей

SCMP: житель Китая скрыл от бывшей жены имущество на миллиард рублей и лишился его части

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Житель Шанхая, Китай, скрыл от бывшей жены имущество на 100 миллионов юаней (1,1 миллиарда рублей) и лишился его части при разводе. Об этом сообщает SCMP.

Юй Хун и Цинь Лан состояли в браке более 20 лет. Все это время Хун была домохозяйкой, а ее муж вел успешный бизнес. В какой-то момент женщина решила, что их брак не удался, и подала на развод. Лан не хотел развода, и судья отклонил первоначальное заявление. Тем не менее суд провел аудит финансов и имущества пары. Китаянка была шокирована, когда узнала, что ее муж все эти годы скрывал от нее активы на сумму более 100 миллионов юаней (1,1 миллиарда рублей). Оказалось, что мужчина владеет 18 объектами коммерческой недвижимости, о которых китаянка не знала.

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После этого женщина настояла на разводе. Она подала повторное заявление, в котором потребовала свою долю в активах бизнесмена. Суд удовлетворил ее просьбу. После этого выяснилось, что мужчина подарил все объекты коммерческой недвижимости дочери от предыдущего брака, чтобы избежать передачи доли имущества Хун.

В суде мужчина заявил, что бывшая жена не имеет никакого отношения к его богатству, которое он создал сам. «Она просто домохозяйка, которая не работала», — подчеркнул Лан. Этот довод не удовлетворил суд, и судья признал законное право Хун на долю в общих активах, вне зависимости от того, работала ли она на оплачиваемой работе во время брака.

Суд признал дарение 18 объектов недвижимости дочери недействительным и обязал девочку вернуть все активы, которые она получила от отца.

Эта история вызвала широкое обсуждение в китайских соцсетях. Один из пользователей написал: «Правда оказывается страннее вымысла». Другой отметил: «Эта женщина была просто бесплатной няней, а не полноценной домохозяйкой».

Ранее сообщалось, что победитель лотереи из Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае утаил от жены и ребенка, что сорвал джекпот, и явился за призом в костюме героя мультфильма. Китаец объяснил, что сохранил новость о выигрыше огромной суммы в тайне от семьи, так как опасается, что жена и ребенок начнут лениться или будут считать себя лучше других людей из-за богатства.

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Алиса Дмитриева
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