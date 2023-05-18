В России изучат добытый в зоне СВО дрон производства США

ЦКБР изучит добытый в зоне СВО FPV-дрон производства США с используемыми НАСА батареями

Беспилотник производства США, который добыли в зоне проведения специальной военной операции (СВО), изучат специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР). Аппарат создан с использованием технологий для марсианских миссий Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом генеральный директор центра Дмитрий Кузякин сообщил ТАСС.

«Мы получили трофейный боевой FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица» — прим. «Ленты.ру») производства США, добытый нашими бойцами в зоне СВО. В настоящее время специалисты центра работают над исследованием этого образца», — сказал Кузякин.

По его словам, главной особенностью беспилотника являются батареи, используемые НАСА, «в частности, в миссиях, которые сейчас работают на Марсе». Кузякин отметил, что это позволяет задействовать дрон при экстремально низких температурах.

Гендиректор ЦКБР указал, что дрон оборудован оригинальной системой контроля полезной нагрузки и может выполнять различные боевые задачи. Он также отметил, что беспилотник оснащен двигателями американского производства, которых «практически нет в свободной продаже».

Ранее стало известно, что в Свердловской области создали беспилотник «Упырь», предназначенный для удара в глубину фронта. Дрон может нести гранаты ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и незаводские осколочно-фугасные заряды.