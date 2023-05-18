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16:08, 18 мая 2023Россия

Россиянин попытался разделать ножом мясо и лишил глаза семилетнего сына

РЕН ТВ: мальчик из Хакасии лишился глаза из-за попытки отца разделать мясо

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Хакасии местный житель попытался разделать ножом мясо и случайно лишил глаза своего семилетнего сына. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известно, что 19 октября 2022 года 48-летний россиянин готовил ужин на кухне, где также находился его сын. Во время разделки мяса нож в руках у мужчины сломался, острие отлетело в сторону ребенка и попало ему в левый глаз. В больнице медики оценили ранение как серьезное и приняли решение удалить зрительный орган.

По информации канала, 15 мая текущего года в отношении отца мальчика было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее в Новой Москве инструктор по пейнтболу выстрелил в глаз шестикласснику. Мужчина захотел показать детям, насколько безопасна сетка от пуль, и сделал два выстрела через нее в сторону ребят. Первый снаряд отрикошетил, второй пролетел сквозь препятствие и попал в глаз одному из мальчиков.

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Константин Лысяков
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