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15:19, 2 мая 2023Россия

В Новой Москве инструктор по пейнтболу выстрелил школьнику в глаз

MK.RU: в Новой Москве инструктор по пейнтболу выстрелил шестикласснику в глаз

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Новой Москве инструктор по пейнтболу выстрелил шестикласснику в глаз, сообщает MK.RU.

По данным издания, все произошло на территории поселка Коммунарка. В местном спортивном клубе школьники праздновали призовое место, полученное на первенстве Москвы по волейболу, и день рождения одного из юных игроков.

Дети сыграли в пейнтбол, отправились с площадки на близлежащую территорию. Там они сняли амуницию и решили пообщаться с инструктором через сетку, которая защищает от пуль.

Сотрудник клуба, в свою очередь, захотел показать гостям, насколько она безопасна, и сделал два выстрела в сторону ребят. Расстояние между стрелком и шестиклассниками составляло всего четыре метра. Первый снаряд отрикошетило, второй же пролетел через сетку и попал прямо в глаз одному из мальчиков. Тот упал и стал кричать.

Подростка отвезли в больницу. Медики диагностировали у него сильнейший отек глаза и обширную гематому. Сотрудники полиции начали проверку.

18 апреля сообщалось, что в Новосибирске подросток принес в школу пистолет и случайно выстрелил в одноклассника. У пострадавшего мальчика не было серьезных травм, однако остались ушибы и синяки.

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Анна Щербакова
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