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21:05, 18 мая 2023Бывший СССР

Мэр Горловки сообщил об одном погибшем в результате обстрела города ВСУ

Мэр Горловки Приходько заявил об одном погибшем в результате обстрела города ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) трое мирных жителей были ранены, один из которых позже скончался.

«К величайшему сожалению, один из раненых в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВФУ мирных граждан, скончался», — написал он.

По словам градоначальника, еще два человека получили ранения разной степени, а также была повреждена городская инфраструктура.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Маломихайловка Шебекинского района Белгородской области. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков уточнил, что в ходе атаки не оказалось пострадавших, однако оказались повреждены два частных домовладения.

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Марина Совина
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