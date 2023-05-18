В Минобороны Австрии высоко оценили шансы России отразить контрнаступление ВСУ

Военный стратег Минобороны Австрии высоко оценил шансы РФ отразить контрнаступление ВСУ

Российская армия имеет высокие шансы отразить анонсированное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью газете Zeit.

«Есть доказательства того, что русские в состоянии отразить украинское наступление», — сказал военный, добавив, что не следует недооценивать армию РФ.

По словам Райснера, «русские продолжают оставаться противником, которого нужно воспринимать всерьез, даже если они совершают огромные ошибки».

11 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление Украины откладывается, поскольку Киеву потребуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.