Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:40, 18 мая 2023Мир

В Минобороны Австрии высоко оценили шансы России отразить контрнаступление ВСУ

Военный стратег Минобороны Австрии высоко оценил шансы РФ отразить контрнаступление ВСУ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российская армия имеет высокие шансы отразить анонсированное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью газете Zeit.

«Есть доказательства того, что русские в состоянии отразить украинское наступление», — сказал военный, добавив, что не следует недооценивать армию РФ.

По словам Райснера, «русские продолжают оставаться противником, которого нужно воспринимать всерьез, даже если они совершают огромные ошибки».

11 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление Украины откладывается, поскольку Киеву потребуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Сдача в плен, неисполнение приказа и госизмена: Верховный суд определил, за что российским военным грозит наказание
Филипп Киркоров и Клава Кока записали сказки для россиян
Центробанк предупредил о проблемах с производительностью в России
Эксперт раскрыла правильную технику выполнения эффективного упражнения от отеков
Стало известно о старте производства iPhone 15
Волочкова отреагировала на новость о нападении экс-возлюбленного на жену
ЕС отказался вводить официальные санкции против «Росатома»
ЮАР сообщила о консультациях по поездке мирной миссии стран Африки
Стинг высказался против искусственного интеллекта
Названо последствие заморозки украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.