Лукашенко предупредил о приближении глобального конфликта из-за расширения НАТО

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что расширение НАТО увеличило риски мирового конфликта

Вхождение Финляндии в НАТО и готовящееся вступление Швеции в блок приближают мир к глобальному конфликту, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта. Несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идет на эскалацию международной напряженности и голосами политиков открыто признается в том, что готовится к войне», — предупредил глава республики.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что республика может отозвать заявку на вступление в Совет в Европы. Он мотивировал это тем, что орган превратился в инструмент давления на неугодные Вашингтону и Брюсселю страны.