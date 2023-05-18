Врачи перечислили основные причины бесплодия у мужчин

Уролог Дмитриев: бесплодие у мужчин может развиться из-за подогрева сидений в машине

Бесплодие у мужчин может развиться из-за врожденных или приобретенных нарушений репродуктивной системы, в том числе из-за использования функции подогрева сидений в машине. Основные причины проблем с фертильностью «Ленте.ру» перечислили урологи-андрологи Сергей Беломытцев и Андрей Дмитриев.

Беломытцев, врач-уролог, кандидат медицинских наук, заведующий урологическим отделением ГКБ им. В.В. Виноградова, объяснил, что сегодня под бесплодием понимают заболевание, характеризующееся невозможностью достичь беременности после 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции из-за нарушения способности к репродукции одного или обоих партнеров.

В 20-30 % случаев причиной бесплодия является только мужской фактор, согласно статистике

По словам врача, мужское бесплодие может развиваться вследствие врожденных или приобретенных нарушений развития репродуктивной системы, злокачественных опухолей. Привести к нему могут воспалительные заболевания мочеполовой системы, различные эндокринные нарушения и генетические отклонения, а также иммунологические факторы и нарушение эякуляции.

У многих неспособных к зачатию ребенка мужчин после проведенного обследования причины снижения показателей эякулята остаются нераспознанными, такое бесплодие считается идиопатическим. Частота такого бесплодия достигает 30-40 процентов. У этих мужчин, как правило, никогда не выявляли заболеваний, способных повлиять на фертильность Сергей Беломытцев врач-уролог, кандидат медицинских наук

В свою очередь, уролог-андролог Института репродуктивной медицины REMEDI Дмитриев заявил, что снижение мужской фертильности происходит в том числе и из-за нездорового образа жизни. Увеличивают риск развития патологии неправильное питание, курение, чрезмерное употребление алкоголя, хронический стресс, снижение физической активности, неблагоприятные экологические условия.

Бесплодие может возникнуть на фоне приема некоторых лекарственных препаратов. Частое посещение бани и сауны, а также подогрев сидений в автомобиле негативно влияют на качество и подвижность сперматозоидов. Кроме того, с возрастом в сперматозоидах появляется все больше мутаций: у мужчин старше 50 лет вероятность зачать ребенка ниже на 33 процента по сравнению с мужчинами до 35 лет Андрей Дмитриев уролог-андролог

Ранее врач-невролог рассказала о причинах синдрома внезапной детской смерти. По ее словам, причины СВДС до конца неизвестны, однако считается, что риск существенно возрастает из-за контакта младенца с табачным дымом.