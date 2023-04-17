Врач перечислила причины внезапной детской смерти

Невролог Демьяновская: табачный дым увеличивает риск смерти младенца в колыбели

Контакт младенца с табачным дымом увеличивает риск возникновения синдрома внезапной детской смерти (СВДС), рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. Другие причины смерти в колыбели она перечислила в беседе с «Известиями».

По словам специалистки, причины СВДС до конца неизвестны. Смерть наступает у младенцев в возрасте от семи дней до одного года без видимых причин, чаще всего из-за остановки дыхания, рассказала врач. Она объяснила, что по одной из наиболее вероятных теорий, главным фактором риска является незрелость центра головного мозга, ответственного за регуляцию дыхания.

В норме, когда концентрация углекислого газа в крови возрастает, дыхательный центр отправляет команду дыхательным мышцам сделать вдох. При СВДС дыхательный центр не реагирует на очередной сигнал Екатерина Демьяновская врач-невролог

Демьяновская отметила, что риск смерти в колыбели выше у мальчиков, чем у девочек. Кроме того, факторами риска являются недоношенность, случаи СВДС в семье, вес при рождении менее 2,5 тысячи граммов, контакт с табачным дымом, возраст матери до 20 лет, многоплодная беременность, инфекции дыхательных путей у ребенка, употребление алкоголя и наркотиков во время беременности, а также температура в спальне выше 20 градусов.

Врач рекомендовала несколько способов для снижения риска внезапной детской смерти. В первую очередь, она посоветовала расположить колыбель на расстоянии вытянутой руки от места, где спят взрослые, чтобы постоянно следить за состоянием малыша. Она также призвала убрать все мягкие игрушки, бортики, подушку и мягкие одела из кроватки, чтобы ребенок случайно не задохнулся. Лучше всего, по ее словам, укладывать младенца на жесткий матрас и следить, чтобы он всегда спал на спине.

Специалистка также посоветовала не кутать ребенка в теплую одежду и одеяла, так как младенцу будет комфортно в легком боди. Если в помещении прохладно и ребенок мерзнет, его можно положить в конверт, сказала невролог. Помимо этого, Демьяновская считает, что риск СВДС снижает грудное вскармливание и полное исключение контакта с табачным дымом.

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