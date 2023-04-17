Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:36, 17 апреля 2023Забота о себе

Врач перечислила причины внезапной детской смерти

Невролог Демьяновская: табачный дым увеличивает риск смерти младенца в колыбели

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Контакт младенца с табачным дымом увеличивает риск возникновения синдрома внезапной детской смерти (СВДС), рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. Другие причины смерти в колыбели она перечислила в беседе с «Известиями».

По словам специалистки, причины СВДС до конца неизвестны. Смерть наступает у младенцев в возрасте от семи дней до одного года без видимых причин, чаще всего из-за остановки дыхания, рассказала врач. Она объяснила, что по одной из наиболее вероятных теорий, главным фактором риска является незрелость центра головного мозга, ответственного за регуляцию дыхания.

В норме, когда концентрация углекислого газа в крови возрастает, дыхательный центр отправляет команду дыхательным мышцам сделать вдох. При СВДС дыхательный центр не реагирует на очередной сигнал

Екатерина Демьяновскаяврач-невролог

Демьяновская отметила, что риск смерти в колыбели выше у мальчиков, чем у девочек. Кроме того, факторами риска являются недоношенность, случаи СВДС в семье, вес при рождении менее 2,5 тысячи граммов, контакт с табачным дымом, возраст матери до 20 лет, многоплодная беременность, инфекции дыхательных путей у ребенка, употребление алкоголя и наркотиков во время беременности, а также температура в спальне выше 20 градусов.

Материалы по теме:
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Врач рекомендовала несколько способов для снижения риска внезапной детской смерти. В первую очередь, она посоветовала расположить колыбель на расстоянии вытянутой руки от места, где спят взрослые, чтобы постоянно следить за состоянием малыша. Она также призвала убрать все мягкие игрушки, бортики, подушку и мягкие одела из кроватки, чтобы ребенок случайно не задохнулся. Лучше всего, по ее словам, укладывать младенца на жесткий матрас и следить, чтобы он всегда спал на спине.

Специалистка также посоветовала не кутать ребенка в теплую одежду и одеяла, так как младенцу будет комфортно в легком боди. Если в помещении прохладно и ребенок мерзнет, его можно положить в конверт, сказала невролог. Помимо этого, Демьяновская считает, что риск СВДС снижает грудное вскармливание и полное исключение контакта с табачным дымом.

Ранее внештатный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал об ограничениях для просмотра мультфильмов детьми. По его словам, до двух лет мультфильмы смотреть нельзя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Истребители НАТО сопроводили российские самолеты над Балтикой
Названы округа Москвы с наибольшим ростом предложения жилья
Росгвардейцы изъяли более 35 тысяч боеприпасов ВСУ в ЛНР
Врач перечислила причины внезапной детской смерти
В российском регионе нашли изрезанные тела почтальона и его соседа-пенсионера
Shein обругали в сети за продажу шорт в виде трусов
США оценили приговор Кара-Мурзе
Обнаружен механизм развития болезни Альцгеймера
Двухметровая акула-нянька укусила туристку на Мальдивах и попала на видео
Собака покусала двух пытавшихся задержать ее хозяина российских полицейских
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.