Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:08, 18 мая 2023Среда обитания

Мебель в России подешевела

«Коммерсант»: производители мебели в России снизили отпускные цены на 7%

Фото: Unsplash

По итогам первого квартала 2023 года средние отпускные цены на мебель в России снизились на семь процентов год к году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР).

Подешевела кухонная, офисная, металлическая и торговая мебель. Сократить отпускную стоимость производители смогли благодаря удешевлению некоторых комплектующих. К примеру, фанеры за год упали в цене на 49 процентов, а плиты ДСП, ДВП и МДФ — на 26-39 процентов.

Директор компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин добавил, что сейчас цены на мебель возвращаются на уровень февраля 2022 года. По его словам, весной прошлого года производители повышали цены из-за проблем с поставками, удорожания логистики и роста курса валют.

Материалы по теме:
Как переоформить квартиру на жену? Какие документы нужны для брачного договора, дарения и продажи недвижимости
Как переоформить квартиру на жену?Какие документы нужны для брачного договора, дарения и продажи недвижимости
14 апреля 2023
«Открываешь окно и теряешь рассудок» Россияне скупают квартиры в небоскребах, а потом спешно их продают. Что их пугает?
«Открываешь окно и теряешь рассудок»Россияне скупают квартиры в небоскребах, а потом спешно их продают. Что их пугает?
19 апреля 2023

Отмечается, что поставщики корректируют цены в условиях сокращения рынка. За январь-февраль 2023 года производство мебели в России в натуральном выражении снизилось почти на 10 процентов, до 7,9 миллиона единиц. Это связано в том числе с падением покупательской активности. По данным «Infoline-Аналитика», в денежном выражении продажи мебели снизились примерно на 35 процентов в годовом выражении.

Гендиректор агентства Михаил Бурмистров заявил, что многие ритейлеры ожидают постепенного восстановления продаж и не снижают цены резко, несмотря на наличие запасов товара. Эксперт добавил, что во втором квартале ситуация на рынке мебели начнет стабилизироваться.

В феврале глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил включить мебель в стоимость ипотеки. Министр посчитал, что поддержка инициативы необходима для развития лесопромышленного комплекса.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В России определили, когда уклонистам от армии грозит тюрьма. За что можно получить срок?
Стало известно местонахождение пропавшего сына гендиректора сети «Гемотест»
В российском регионе ввели карантин из-за сибирской язвы
В России объяснили дедлайн Запада по конфликту на Украине для Киева
Российская второклассница оказалась в реанимации из-за футбольных ворот
Вероятность применения истребителей F-16 на Украине оценили
В ДНР заявили о работе над снижением интенсивности обстрелов Донецка
Туроператоры стали распродавать дешевые туры в ОАЭ перед летом
Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за первый квартал 2023 года
Пропавшего сына основателя сети медлабораторий нашли во Владимирской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.