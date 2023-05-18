Мебель в России подешевела

«Коммерсант»: производители мебели в России снизили отпускные цены на 7%

По итогам первого квартала 2023 года средние отпускные цены на мебель в России снизились на семь процентов год к году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР).

Подешевела кухонная, офисная, металлическая и торговая мебель. Сократить отпускную стоимость производители смогли благодаря удешевлению некоторых комплектующих. К примеру, фанеры за год упали в цене на 49 процентов, а плиты ДСП, ДВП и МДФ — на 26-39 процентов.

Директор компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин добавил, что сейчас цены на мебель возвращаются на уровень февраля 2022 года. По его словам, весной прошлого года производители повышали цены из-за проблем с поставками, удорожания логистики и роста курса валют.

Отмечается, что поставщики корректируют цены в условиях сокращения рынка. За январь-февраль 2023 года производство мебели в России в натуральном выражении снизилось почти на 10 процентов, до 7,9 миллиона единиц. Это связано в том числе с падением покупательской активности. По данным «Infoline-Аналитика», в денежном выражении продажи мебели снизились примерно на 35 процентов в годовом выражении.

Гендиректор агентства Михаил Бурмистров заявил, что многие ритейлеры ожидают постепенного восстановления продаж и не снижают цены резко, несмотря на наличие запасов товара. Эксперт добавил, что во втором квартале ситуация на рынке мебели начнет стабилизироваться.

В феврале глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил включить мебель в стоимость ипотеки. Министр посчитал, что поддержка инициативы необходима для развития лесопромышленного комплекса.