81-летняя Марта Стюарт раскрыла секрет молодости

Телеведущая Марта Стюарт рассказала о сохраняющем моложавую внешность уходе за кожей

Американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, раскрыла секреты своей молодости. Об этом она рассказала журналистам Page Six.

81-летняя знаменитость поделилась своим режимом, а также уходом за кожей, с помощью которых она сохраняет моложавую внешность. В первую очередь телезвезда заверила, что ежедневно пьет сок, который делает из различной зелени, растущей на ее огороде. Кроме того, она регулярно пользуется косметикой бренда Clу de Peau Beaute.

По словам Стюарт, в ее арсенале присутствуют серум, ночной крем и золотая маска упомянутой марки, общая стоимость которых составляет 1415 долларов (113 тысяч рублей). Помимо этого, писательница каждый день наносит на лицо солнцезащитный крем Alastin SilkShield за 62 долларов (4953 рубля). «Не выходите из дома без защиты!» — рекомендует она.

«К тому же я фанат средств бренда Mario Badescu. Не скупитесь и приобретите реально действующий уход», — высказалась собеседница издания в заключение.

Ранее в мае Марта Стюарт стала самой старой женщиной на обложке спортивного журнала Sports Illustrated. Знаменитость позировала перед фотографом в оранжевой накидке, надетой поверх слитного купальника белого цвета с глубоким декольте.