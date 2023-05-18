Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:37, 18 мая 2023Моя страна

В России нашли способ привлечь посетителей в региональные музеи

Авторы приложения Yappy привлекли внимание посетителей к региональным музеям роликами

Фото: Vladimir Vereshchagin / Unsplash

Авторы приложения Yappy нашли способ привлечь посетителей в региональные музеи. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 18 мая.

Выяснилось, что российские блогеры начали снимать вертикальные видео в необычных музеях, которые расположены по всей стране, и публиковать их на платформе с хештегом #YAвмузее. Отмечается, что тренд, приуроченный к ежегодной акции «Ночь музеев», дает возможность другим пользователям отправиться на виртуальную экскурсию в любое учреждение.

Например, блогер-фермер Кирилл Степанов снял редкие экспонаты в Научно-техническом музее истории трактора в Чебоксарах, а автор книжного блога с никнеймом ksenia_experience посетила культовое арт-пространство «Кладовка. Галерея историй» в Нижнем Новгороде и показала зрителям уникальную коллекцию пластинок, плакатов и других старинных вещей.

В роли экскурсовода также выступил профессиональный пожарный, художник-самоучка из Екатеринбурга: юзер @fireman6410 побывал в Екатеринбургском музее изобразительных искусств и познакомил своих подписчиков с русской живописью.

Помимо этого, авторы Yappy поделились видео из единственного в мире Музея трепанга во Владивостоке, Музея Нижегородского метрополитена, а также изучили коллекции Ярославского музея фотографии, калининградского Музея янтаря, Музея истории аптечного дела при туристическом центре «Горная аптека» в Барнауле и в других мест.

Ранее сообщалось, что в Башкирии к Дню геолога открыли выставку «Причудливый мир камня».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В 11 районах Москвы объявлен карантин из-за птичьего гриппа. Повлияет ли это на жизнь горожан?
Иммунолог высказался об опасности птичьего гриппа для людей
МИД России поставил ультиматум по продлению зерновой сделки
На Украине заявили об ожидании поставок большего числа комплексов NASAMS
Рост мирового долга оценили
В МИД России рассказали об отсутствии изменений в зерновой сделке
В Россию захотел прийти арабский аналог IKEA
Диплом главы российского биатлона признали недействительным
Военкор рассказал о новом приеме уничтожения украинских военных целей
Utair допустила значительное сокращение вертолетного парка из-за санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.