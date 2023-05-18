В России нашли способ привлечь посетителей в региональные музеи

Авторы приложения Yappy привлекли внимание посетителей к региональным музеям роликами

Авторы приложения Yappy нашли способ привлечь посетителей в региональные музеи. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 18 мая.

Выяснилось, что российские блогеры начали снимать вертикальные видео в необычных музеях, которые расположены по всей стране, и публиковать их на платформе с хештегом #YAвмузее. Отмечается, что тренд, приуроченный к ежегодной акции «Ночь музеев», дает возможность другим пользователям отправиться на виртуальную экскурсию в любое учреждение.

Например, блогер-фермер Кирилл Степанов снял редкие экспонаты в Научно-техническом музее истории трактора в Чебоксарах, а автор книжного блога с никнеймом ksenia_experience посетила культовое арт-пространство «Кладовка. Галерея историй» в Нижнем Новгороде и показала зрителям уникальную коллекцию пластинок, плакатов и других старинных вещей.

В роли экскурсовода также выступил профессиональный пожарный, художник-самоучка из Екатеринбурга: юзер @fireman6410 побывал в Екатеринбургском музее изобразительных искусств и познакомил своих подписчиков с русской живописью.

Помимо этого, авторы Yappy поделились видео из единственного в мире Музея трепанга во Владивостоке, Музея Нижегородского метрополитена, а также изучили коллекции Ярославского музея фотографии, калининградского Музея янтаря, Музея истории аптечного дела при туристическом центре «Горная аптека» в Барнауле и в других мест.

Ранее сообщалось, что в Башкирии к Дню геолога открыли выставку «Причудливый мир камня».