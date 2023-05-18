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09:53, 18 мая 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка с ТНТ пожаловалась на проблемы со здоровьем

Юмористка Ирина Мягкова сообщила, что отравилась соленой рыбой

Фото: Telegram-канал MYAGKOVA IRINA

Популярная российская юмористка, креативный продюсер шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Соответствующий пост был опубликован в четверг, 18 мая, в ее Telegram-канале.

По словам Мягковой, накануне она сильно отравилась рыбой. «Лосось соленый я теперь не ем (возможно, никогда больше). (...) Провела сутки в полусне-полубреду с высоченной температурой», — написала она.

Продюсер шоу «Женский Stand Up» сообщила, что собиралась поехать с высокой температурой на съемки, но в итоге из-за плохого самочувствия решила остаться дома. «Святой человечек, мой врач, к вечеру прокапал и сбил температуру», — добавила она.

Ранее Мягкова рассказала, что десять лет живет с болезнью, которая не поддается лечению. Как уточнила юмористка, ее недуг называется ДППГ (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение) и проявляется в виде коротких приступов головокружения при перемене положения головы. Она подчеркнула, что этот недуг не лечится.

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Олег Давыдов
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