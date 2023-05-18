Популярная юмористка с ТНТ пожаловалась на проблемы со здоровьем

Юмористка Ирина Мягкова сообщила, что отравилась соленой рыбой

Популярная российская юмористка, креативный продюсер шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Соответствующий пост был опубликован в четверг, 18 мая, в ее Telegram-канале.

По словам Мягковой, накануне она сильно отравилась рыбой. «Лосось соленый я теперь не ем (возможно, никогда больше). (...) Провела сутки в полусне-полубреду с высоченной температурой», — написала она.

Продюсер шоу «Женский Stand Up» сообщила, что собиралась поехать с высокой температурой на съемки, но в итоге из-за плохого самочувствия решила остаться дома. «Святой человечек, мой врач, к вечеру прокапал и сбил температуру», — добавила она.

Ранее Мягкова рассказала, что десять лет живет с болезнью, которая не поддается лечению. Как уточнила юмористка, ее недуг называется ДППГ (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение) и проявляется в виде коротких приступов головокружения при перемене положения головы. Она подчеркнула, что этот недуг не лечится.