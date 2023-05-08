Популярная юмористка с ТНТ рассказала о жизни с не поддающейся лечению болезнью

Юмористка Мягкова рассказала, что 10 лет страдает головокружениями системного характера

Популярная юмористка, креативный продюсер шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова раскрыла, что 10 лет страдает головокружениями системного характера, которые не поддаются лечению. О жизни с этой болезнью комикесса рассказала в своем Telegram-канале.

Юмористка отметила, что ее недуг называется ДППГ(доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение) и проявляется в виде коротких приступов головокружения при перемене положения головы. По словам Мягковой, она столкнулась с болезнью, когда ей исполнилось 30 лет.

«Не прикольно, что это может начаться когда угодно и длиться от трех до семи дней у меня. У тебя кружится голова, но не так, как у дам на балу, типа: "Ох, закружилось, ах, все прошло". Нет. Иногда просто хожу по стеночке, чтобы не врезаться ни во что. Вестибулярный аппарат просто не понимает, где пол, где стена, и я могу думать, что иду прямо, а по факту — очень сильно нет», — рассказала комикесса о жизни с ДППГ.

Мягкова заявила, что ДППГ не лечится, против него нет лекарств. Она отметила, что недавно выяснила у врача, что за 10 лет способов избавления от этой болезни не открыли. Вместе с тем она указала, что смягчать симптомы могут специальные упражнения.

Юмористка также добавила, что смирилась с диагнозом и научилась с ним жить. «Просто решила так: что страдать, расстраиваться и переживать каждый раз, когда приступ. Просто чуть расстраиваюсь и потом живу дальше в крутящемся мире несколько дней», — рассказала она.

Ранее Мягкова призналась, что родители стесняются смотреть ее выступления. По словам комикессы, мать и отец стыдятся, так как на сцене она может шутить про секс и нецензурно выражаться.