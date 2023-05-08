Популярная юмористка с ТНТ рассказала о жизни с не поддающейся лечению болезнью
Популярная юмористка, креативный продюсер шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова раскрыла, что 10 лет страдает головокружениями системного характера, которые не поддаются лечению. О жизни с этой болезнью комикесса рассказала в своем Telegram-канале.
Юмористка отметила, что ее недуг называется ДППГ(доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение) и проявляется в виде коротких приступов головокружения при перемене положения головы. По словам Мягковой, она столкнулась с болезнью, когда ей исполнилось 30 лет.
«Не прикольно, что это может начаться когда угодно и длиться от трех до семи дней у меня. У тебя кружится голова, но не так, как у дам на балу, типа: "Ох, закружилось, ах, все прошло". Нет. Иногда просто хожу по стеночке, чтобы не врезаться ни во что. Вестибулярный аппарат просто не понимает, где пол, где стена, и я могу думать, что иду прямо, а по факту — очень сильно нет», — рассказала комикесса о жизни с ДППГ.
Мягкова заявила, что ДППГ не лечится, против него нет лекарств. Она отметила, что недавно выяснила у врача, что за 10 лет способов избавления от этой болезни не открыли. Вместе с тем она указала, что смягчать симптомы могут специальные упражнения.
Юмористка также добавила, что смирилась с диагнозом и научилась с ним жить. «Просто решила так: что страдать, расстраиваться и переживать каждый раз, когда приступ. Просто чуть расстраиваюсь и потом живу дальше в крутящемся мире несколько дней», — рассказала она.
Ранее Мягкова призналась, что родители стесняются смотреть ее выступления. По словам комикессы, мать и отец стыдятся, так как на сцене она может шутить про секс и нецензурно выражаться.