В ДНР показали последствия удара ракетами неизвестной модификации у Волновахи

Комбат «Востока» Ходаковский: ВСУ ударили у Волновахи ракетами неизвестной модификации

Видео: Telegram-канал Александра Ходаковского

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram-канале показал последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами неизвестной модификации у Волновахи.

По его словам, на кадрах показаны воронки от тех вооружений, которые не были сбиты российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Он предположил, что ракеты не были самонаводящимися.

«Было выпущено более десятка ракет неизвестной нам модификации, почти не оставляющих фрагментов при разрыве, зато оставляющих воронки, сродни снарядным большого калибра», — уточнил Ходаковский.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх сообщила, что поврежденный в боях на Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot вернулся в строй после ремонта. По ее словам, Вашингтон помог Вооруженным силам Украины вернуть в строй систему ПВО.

