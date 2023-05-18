Анна Седокова назвала причину неудачи при похудении

Певица Анна Седокова пожаловалась на мешающую ей похудеть крапивницу

Певица Анна Седокова, которую обвиняют в неожиданном наборе веса, назвала мешающую ей похудеть причину. На эту тему она высказалась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя исполнительница рассказала, что ее попытки избавиться от лишних килограммов оказались неудачными из-за крапивницы, с которой она безуспешно борется на протяжении долгого времени. На размещенных кадрах она продемонстрировала пораженное красными пятнами тело, а также распухшее от болезни лицо. Среди прочего телезвезда из-за своей нынешней внешности сравнила себя со Шреком.

«Я ненавижу эту болезнь и то, что она делает со мной. Кажется, ты весишь 100 тонн, — пожаловалась знаменитость. — Я пробовала принять, понять, жить, лечить, медитировать, сдавать тысячи анализов, выслушивать мнения десятков докторов, работать с психосоматикой, не работать, но у меня ничего не получилось. Но у меня есть план, скоро вернусь. Держусь и не сдаюсь».

В декабре 2022 года Седокова записала видеоролик в честь своего 40-летия. Знаменитость прошла по улице Парижа в бикини черного цвета и леопардовой шубе нараспашку. Ее образ дополняли лакированные туфли на шпильке. «С днем рождения сильную девочку, которую я знаю. Меня. (...) Сегодня я живу так, как чувствую, потому что всем никогда не понравишься, а себе обязательно нужно», — гласила подпись в описании к посту.