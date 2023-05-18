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07:30, 18 мая 2023Путешествия

Пассажирка надела шесть килограммов одежды ради экономии и заплатила за перевес

TikTok: пассажирка Jetstar надела на себя шесть килограммов одежды и заплатила за перевес

Фото: Ralf Geithe / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка авиакомпании Jetstar надела на себя шесть килограммов одежды ради экономии на ручной клади и попалась во время посадки на самолет. Ее видео стало вирусным в TikTok, на него обратило внимание The Sun.

По данным издания, 19-летняя Адриана Окампо летела из Мельбурна в Аделаиду со своей подругой Эмили Альтамура. Чемоданы туристок превышали допустимый для ручной клади вес на несколько килограммов, но девушки понадеялись, что платить за перевес не придется. Тем не менее у выхода на посадку они заметили измеритель для сумок и решили найти способ избежать переплаты. Путешественницы стали доставать из чемоданов вещи и надевать на себя, однако во время проверки вес сумок все еще превышал норму.

«Сотрудницы сказали, что мы должны избавиться от вещей, надетых на себя, и заплатить. Все в очереди смотрели на нас и смеялись, это было немного неловко. Людей, конечно, раздражало, что мы задерживаем самолет», — отметила Окампо.

В начале февраля сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере транспорта и крупнейшая отечественная авиакомпания «Аэрофлот» заявили о начале работ по изменению в России правил провоза ручной клади и багажа в самолете. Одной из основных задач является создание единых и понятных для туристов и ориентированных, в том числе на лоукостеры, правил.

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Зарина Дзагоева
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