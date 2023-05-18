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09:08, 18 мая 2023Экономика

В России предложили указывать паспортные данные получателя при переводе денег

Росфинмониторинг предложил вводить номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов

Фото: Chad Madden / Unsplash

Росфинмониторинг предложил обязать банки указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов с 2026 года. Такая инициатива содержится в обновленном законопроекте ведомства о внесении поправок в антиотмывочный закон, пишет РБК.

В настоящее время упомянутый закон требует вводить только данные плательщика (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания). Однако теперь финразведка хочет сделать обязательным и указание информации о получателе как при внутрироссийских, так и трансграничных переводах по картам или счетам. Эти данные будут или предоставляться клиентом, или заполняться банком на основе информации в системах межбанковского обмена.

Первая версия законопроекта была опубликована в марте — она требовала указание даты рождения получателя, ФИО и полных реквизитов его документа. Теперь набор данных изменили — ведомство предлагает сделать обязательным введение только фамилии и инициалов, а также серии и номера документа или ИНН. При этом в новых правилах хотят сделать исключение для переводов через Систему быстрых платежей (СБП), их требования по данным получателя не коснутся.

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Кроме того, документ предлагает ограничить максимальную сумму переводов без открытия банковского счета 100 тысячами рублей (или эквивалентом в иностранной валюте). Эта мера, как предполагается, начнет действовать уже через год после принятия закона.

Законопроект в старой редакции банкам не понравился. Новые требования могут привести к росту объема теневых переводов, заявляли в Национальном совете финансового рынка (НСФР). Аналогичное предупреждение сделала Ассоциация банков России.

Комментируя майскую версию законопроекта, председатель НСФР Андрей Емелин заявил, что предлагаемые правила усложнят проведение безналичных переводов, и россияне станут чаще делать выбор в пользу наличных расчетов. Кроме того, исключения для операций в СБП противоречат принципам добросовестной конкуренции, подчеркнул Емелин.

Нововведения затруднят и работу банков — их накладные расходы, а также время проведения перевода увеличатся, так как кредитным организациям придется проверять данные получателя, которые указал плательщик.

Ранее в мае ЦБ представил законопроект, предлагающий разрешить банкам хранение сведений, составляющий банковскую тайну, в облачных сервисах.

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Софья Ермакова
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