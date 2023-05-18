В России предложили указывать паспортные данные получателя при переводе денег

Росфинмониторинг предложил вводить номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов

Росфинмониторинг предложил обязать банки указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов с 2026 года. Такая инициатива содержится в обновленном законопроекте ведомства о внесении поправок в антиотмывочный закон, пишет РБК.

В настоящее время упомянутый закон требует вводить только данные плательщика (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания). Однако теперь финразведка хочет сделать обязательным и указание информации о получателе как при внутрироссийских, так и трансграничных переводах по картам или счетам. Эти данные будут или предоставляться клиентом, или заполняться банком на основе информации в системах межбанковского обмена.

Первая версия законопроекта была опубликована в марте — она требовала указание даты рождения получателя, ФИО и полных реквизитов его документа. Теперь набор данных изменили — ведомство предлагает сделать обязательным введение только фамилии и инициалов, а также серии и номера документа или ИНН. При этом в новых правилах хотят сделать исключение для переводов через Систему быстрых платежей (СБП), их требования по данным получателя не коснутся.

Кроме того, документ предлагает ограничить максимальную сумму переводов без открытия банковского счета 100 тысячами рублей (или эквивалентом в иностранной валюте). Эта мера, как предполагается, начнет действовать уже через год после принятия закона.

Законопроект в старой редакции банкам не понравился. Новые требования могут привести к росту объема теневых переводов, заявляли в Национальном совете финансового рынка (НСФР). Аналогичное предупреждение сделала Ассоциация банков России.

Комментируя майскую версию законопроекта, председатель НСФР Андрей Емелин заявил, что предлагаемые правила усложнят проведение безналичных переводов, и россияне станут чаще делать выбор в пользу наличных расчетов. Кроме того, исключения для операций в СБП противоречат принципам добросовестной конкуренции, подчеркнул Емелин.

Нововведения затруднят и работу банков — их накладные расходы, а также время проведения перевода увеличатся, так как кредитным организациям придется проверять данные получателя, которые указал плательщик.

Ранее в мае ЦБ представил законопроект, предлагающий разрешить банкам хранение сведений, составляющий банковскую тайну, в облачных сервисах.