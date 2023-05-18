Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:58, 18 мая 2023Россия

В российском регионе сошли с рельс пять вагонов грузового поезда

В Красноярском крае сошли с рельс пять вагонов грузового поезда

Фото: Matthew Nichol / Shutterstock / Fotodom

В Красноярском крае на перегоне Камарчага — Балай сошли с рельс пять вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

«18 мая, в 20:04 по местному времени, на перегоне Камарчага — Балай двухпутного электрифицированного участка КрасЖД Красноярск Восточный — Уяр произошел сход пяти вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет, угроза экологии также отсутствует. К месту были направлены восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская. Также в пресс-службе предупредили о возможности задержек пригородных поездов и поездов дальнего следования.

Ранее на железной дороге около села Чистенькое в Симферопольском районе рядом с Бахчисараем произошел взрыв. С рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Открытый в районе Севморпути «газовый вулкан» оказался опасен для судоходства
Дочь Мадонны снялась для журнала в прозрачном комбинезоне
Фьюри назвал Усика трусливым бомжом
Российские дилеры заявили о нехватке деталей для популярных автомобилей
Российский БАС-200 испытали на максимальной дальности от пункта управления
Вступление Украины в киберцентр НАТО оценили
В российском регионе сошли с рельс пять вагонов грузового поезда
В Минобороны Норвегии исключили поставку истребителей F-16 на Украину
Мужчина помог вытащить 110 собак из горящего здания
В Калининграде начали сносить знаменитый советский долгострой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.