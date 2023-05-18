В российском регионе сошли с рельс пять вагонов грузового поезда

В Красноярском крае сошли с рельс пять вагонов грузового поезда

В Красноярском крае на перегоне Камарчага — Балай сошли с рельс пять вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

«18 мая, в 20:04 по местному времени, на перегоне Камарчага — Балай двухпутного электрифицированного участка КрасЖД Красноярск Восточный — Уяр произошел сход пяти вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет, угроза экологии также отсутствует. К месту были направлены восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская. Также в пресс-службе предупредили о возможности задержек пригородных поездов и поездов дальнего следования.

Ранее на железной дороге около села Чистенькое в Симферопольском районе рядом с Бахчисараем произошел взрыв. С рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц.