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14:01, 18 мая 2023Россия

В Крыму оценили масштабы повреждений железной дороги после взрыва

Глава Минтранса Крыма: около 150 метров железнодорожного полотна повреждено после взрыва
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Около 150 метров железнодорожного полотна оказалось повреждено в Крыму после взрыва. Масштабы оценил министр транспорта на полуострове Николай Лукашенко, передает ТАСС.

Он отметил, что над восстановлением участка работает больше десяти единиц спецтехники. Лукашенко пояснил, что крымским властям еще предстоит оценить ущерб. Глава Минтранса республики подчеркнул, что после происшествия будут выработаны дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок.

Взрыв на железной дороге около села Чистенькое в Симферопольском районе рядом с Бахчисараем произошел утром в четверг, 18 мая. С рельсов сошли восемь вагонов с зерном, указал министр транспорта Крыма.

Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате происшествия никто не пострадал. Он добавил, что профильные службы разбираются в причинах случившегося.

В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц.

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Анна Щербакова
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