Аксенов прокомментировал сход вагонов с зерном с рельсов в Крыму

Глава Крыма Аксенов: при сходе вагонов с зерном с рельсов в регионе никто не пострадал

При сходе вагонов с зерном с рельсов в Крыму никто не пострадал. Так в своем Telegram-канале инцидент прокомментировал глава региона Сергей Аксенов.

Ранее 18 мая стало известно, что пять вагонов с зерном сошли с путей. Предварительно, это произошло из-за взрыва на железнодорожных путях в Симферопольском районе, который произошел около 8:20 утра рядом с Бахчисараем.

Аксенов уточнил, что на месте инцидента работают экстренные службы и зампред совмина Крыма Игорь Михайличенко. «Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле», — рассказал глава региона.

Аналогичный инцидент произошел ранее в Брянской области — там 2 мая неизвестные подорвали железнодорожное полотно. В пресс-службе РЖД сообщили примерно о 20 вагонах грузового поезда, сошедших с путей в результате диверсии.