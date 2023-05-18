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09:05, 18 мая 2023Россия

В Крыму после взрыва приостановили движение поездов на одном участке

В Крыму после взрыва приостановили движение поездов на участке Симферополь — Севастополь

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Крыму приостановлено движение электропоездов на перегоне СимферопольСевастополь. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, пишет РБК.

Ранее стало известно, что пять вагонов с зерном сошли с путей. Предварительно, это произошло из-за взрыва на железнодорожных путях в Симферопольском районе, который произошел около 8:20 утра с Бахчисараем. О пострадавших пока неизвестно.

Евгения Куликова
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