В Крыму после взрыва приостановили движение поездов на одном участке

В Крыму после взрыва приостановили движение поездов на участке Симферополь — Севастополь

В Крыму приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, пишет РБК.

Ранее стало известно, что пять вагонов с зерном сошли с путей. Предварительно, это произошло из-за взрыва на железнодорожных путях в Симферопольском районе, который произошел около 8:20 утра с Бахчисараем. О пострадавших пока неизвестно.