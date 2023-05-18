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09:03, 18 мая 2023Силовые структуры

В Крыму произошел взрыв на железной дороге

Mash: в Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Это случилось в 8:20 утра. Из-за взрыва пять вагонов с зерном сошли с путей. Отмечается, что сейчас приостановлено движение поездов на перегоне СимферопольСевастополь.

Ранее стало известно, что на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел взрыв во время планового обслуживания объекта. Также сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.

Екатерина Власова
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