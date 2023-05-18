В Крыму произошел взрыв на железной дороге

Mash: в Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге

В Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Это случилось в 8:20 утра. Из-за взрыва пять вагонов с зерном сошли с путей. Отмечается, что сейчас приостановлено движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь.

Ранее стало известно, что на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел взрыв во время планового обслуживания объекта. Также сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.