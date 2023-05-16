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15:31, 16 мая 2023Россия

Стали известны подробности взрыва на газопроводе в российском регионе

Взрыв на газопроводе в ХМАО произошел во время его планового обслуживания

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Взрыв на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел во время планового обслуживания объекта. Эту и другие подробности происшествия приводит Telegram-канал Ural Mash.

О взрыве на ветке газопровода «Ямбург — Елец-1» стало известно во вторник, 16 мая. Также сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.

По данным канала, ЧП в российском регионе произошло во время плановой чистки газопровода. Сразу после взрыва загорелась трава.

Пятерых пострадавших с многочисленными ожогами транспортируют в окружную больницу с помощью вертолета. Погибшим оказался 41-летний трубопроводчик.

Ранее в Омске сварщик погиб при взрыве газовоза во время демонтажа люка. На опубликованных кадрах мужчина ремонтирует машину, затем рядом с ним происходит мощный взрыв.

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Алан Босиков
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