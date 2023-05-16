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14:26, 16 мая 2023Россия

При взрыве на российском газопроводе погиб человек

«112»: при взрыве на газопроводе ХМАО погиб один человек, еще пять пострадали
СюжетПожары в Свердловской области

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что взрыв произошел в 30 километрах от поселка Лыхма на ветке газопровода «Ямбург — Елец-1». Пострадали пять человек, их доставляют в медицинские учреждения.

Участок, где произошел взрыв, перекрыт, на месте работают сотрудники экстренных служб. По информации Telegram-канала Shot, взрыв произошел во время ремонтных работ, двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

29 марта пожар произошел на газопроводе в Свердловской области. Причиной произошедшего стала разгерметизация трубы на участке «Ямбург-Елец-1», после чего началось факельное горение. Никто не пострадал, мощный пожар после взрыва на газопроводе попал на видео.

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Анастасия Шейкина
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