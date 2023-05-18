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17:08, 18 мая 2023Россия

Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности

МЧС предупредило москвичей о высокой пожарной опасности в городе

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о высокой пожарной опасности в городе в период с 18 по 21 мая. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

«По информации синоптиков Росгидромета, в период с 18 по 21 мая в городе Москве ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс). В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства призвали москвичей быть бдительными и внимательными, а также посоветовали исключить использование открытого огня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд перечислил регионы, в которых сохраняется наивысший, пятый класс пожарной опасности. Среди них он назвал Тюменскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую области.

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Никита Абрамов
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