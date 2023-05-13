Названы регионы с наивысшим классом пожарной опасности

Синоптик Вильфанд: пятый класс пожарной опасности сохраняется в шести регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости назвал регионы, в которых сохраняется наивысший, пятый класс пожарной опасности.

«Пятый класс пожарной опасности сохраняется в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской областях», — заявил он.

Также, по словам синоптика, площадь пятого класса пожарной опасности расширяется в южной части Хабаровского края, а также в Еврейской автономной области (ЕАО).

Ранее Вильфанд рассказал, что в начале мая пожары в России практически никогда не бывают природными и носят антропогенный характер. Он отметил, что активному распространению огня в этом году способствуют особенные природные условия, такие как ранний сход снега и низкая влажность.