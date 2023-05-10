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16:52, 10 мая 2023Среда обитания

Названа причина крупных лесных пожаров в России

Метеоролог Вильфанд связал пожары в России с особенной погодой

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

В начале мая пожары в России практически никогда не бывают природными, они носят антропогенный характер. Тем не менее, активному распространению огня в этом году способствуют особенные природные условия, такие как ранний сход снега и низкая влажность. Об этом «Ленте.ру »рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В нашей северной стране пожары в начале мая практически не бывают природными. Снег в большинстве регионов сошел недавно, около месяца назад, почва еще насыщена продуктивной влагой. Другое дело, что в метеорологии выделяют классы пожарной опасности, которые зависят от температуры и влажности. Чем выше температура и ниже влажность, тем опасность выше. Пока что как бы ни фокусировались солнечные лучи, природный пожар случиться не может, зато погодные условия вполне могут способствовать развитию пожара антропогенного», — сказал Вильфанд.

Он объяснил, что в этом году во многих регионах, к примеру, на юге Урала, в Свердловской области, Омской, Томской, Новосибирской и других еще в начале апреля температуры превышали 20-градусную отметку, что является экстремальным для данный районов. Это, в свою очередь, способствовало раннему сходу снега.

Раз снег сходит быстро, а осадков долго нет, возникают особые условия, способствующие распространению искусственно созданных человеком очагов возгорания

Роман Вильфандметеоролог

Ранее стало известно, что все лесные пожары, угрожавшие селам в Курганской области, удалось потушить. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве отметили, что за период борьбы с огненной стихией в российском регионе пожарным удалось спасти более 20 тысяч жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения.

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Наталия Белова
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