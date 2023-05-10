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09:30, 10 мая 2023Россия

В Курганской области потушили все угрожавшие селам лесные пожары

В МЧС сообщили, что все пожары, угрожавшие селам в Курганской области, удалось потушить

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Все лесные пожары, угрожавшие селам в Курганской области, удалось потушить. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что за период борьбы с огненной стихией в российском регионе пожарным удалось спасти более 20 тысяч жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения.

«По состоянию на 10 мая 2023 года все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы», — разъяснили в курганском управлении МЧС.

В ведомстве добавили, что общая группировка сил и средств, сосредоточенных на территории Курганской области, составляет 1228 человек и 339 единиц техники.

9 мая стало известно, что в Курганской области выросло число жертв масштабных природных пожаров. Тогда сообщалось о 21 погибшем.

До этого жители Курганской области рассказали «Ленте.ру» о последствиях бушующих в регионе масштабных пожаров. В разговоре одна из местных жительниц указала, что обстановка нормализуется.

7 мая в Курганской области начались масштабные природные пожары. Власти региона ввели режим ЧС. Жителей некоторых населенных пунктов пришлось эвакуировать.

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Анна Щербакова
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