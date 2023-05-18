Социолог заявил о бессмысленности антироссийских протестов в Грузии

Социолог Токарев: антироссийский протест в Грузии бессмысленны из-за прагматизма политиков

Оппозиция может вывести граждан Грузии на протесты из-за решения российских властей об отмене виз и возобновления авиасообщения, однако они будут бессмысленны.Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Алексей Токарев.

«Грузинские политики, принимающие реальные решения, попросту прагматичны. И по цифрам они видят, что с Россией нужно дружить», — считает Токарев.

Эксперт подчеркнул, что население страны годами накачивали идеей о том, что именно из-за России в стране все плохо, однако большая часть общества считает необходимой нормализацию отношений с Россией. «Простому грузину по сути все равно как будут продвигаться отношения с Европейским союзом. Им важнее, куда будет продаваться их картофель, фрукты и вино», — говорит Токарев.

Ранее Токарев спрогнозировал, что российско-грузинские отношения вряд ли радикально улучшатся в ближайшее время. Эксперт считает, что если грузинское правительство будет сохранять прагматизм, то улучшение экономических отношений возможно, однако говорить о восстановлении дипотношений между странами нельзя.