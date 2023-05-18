Спрогнозированы отношения России и Грузии после отмены виз

Социолог Токарев: отношения России и Грузии после отмены виз изменятся незначительно

Отношения России и Грузии после решения президента Владимира Путина об отмене виз и возобновлении прямого авиасообщения изменятся незначительно, спрогнозировал в интервью «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Алексей Токарев.

Социолог назвал решения российских властей правильными и прагматичными, однако призвал не ждать кратного политического улучшения отношений.

При этом Токарев считает, что если грузинское правительство будет сохранять прагматизм, то улучшение экономических отношений возможно, однако говорить о восстановлении дипотношений между странами нельзя. «Обывателю в России, конечно, может казаться, что если отменили визы, то теперь мы все вместе выпьем хванчкары и станцуем лезгинку, но это не так», — подчеркнул он.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, которые облегчат туристические поездки между Россией и Грузией. Глава государства снял запрет на прямое авиасообщение между странами, а также отменил визы для граждан Грузии с 15 мая.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выразил сожаление в связи с решением Грузии возобновить авиасообщение с Россией. По его словам, этот шаг вызывает опасения за курс интеграции страны в европейское экономическое и политическое пространство. В Госдепе США заявили, что действия российских властей вызывают обеспокоенность, и сообщили о готовности принять соответствующие меры.