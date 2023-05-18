Мужчина помог вытащить 110 собак из горящего здания

The Guardian: в США мужчина помог вытащить 110 собак из горящей зоогостиницы

Житель американского города Сиэтл, штат Вашингтон, Грег Хэйген, помог вытащить 110 собак из горящего здания. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина находился на работе в офисе, когда его коллега сообщил, что в зоогостинице, находившейся неподалеку, начался пожар. Сперва Хэйген не поверил словам мужчины, но, когда вышел на улицу, увидел огромный столб серо-черного дыма. «К этому моменту пожарные уже находились на месте происшествия. Было так шумно. Внезапно нас осенило: нужно вывести собак», — рассказал он.

Хэйген вместе с коллегами и другими неравнодушными людьми бросился к горящему зданию и принялся вытаскивать собак, которых гнали к выходу пожарные, находившиеся внутри. Спасенных животных заводили во двор офисного здания, который оградили фанерой, чтобы они не могли убежать. «Здесь были собаки всех пород и размеров: немецкий дог, лабрадоры, лабрадудли, маленькие собачки. Некоторые весили не более четырех килограммов. Большинство маленьких собак были напуганы, поэтому нам приходилось их успокаивать», — пояснил мужчина.

По словам Хэйгена, как только собаки оказывались на территории бизнес-центра, они сразу успокаивались и начинали играть друг с другом. Спасение 110 питомцев заняло три часа. За это время более 60 собак удалось переместить во двор офисного здания, а остальных отнесли в ближайшую пивоварню и поместили в автобус, приехавший на помощь. Многие владельцы, узнавшие о пожаре из новостей и социальных сетей, приехали к зоогостинице, чтобы найти своих питомцев. «Когда они добирались до нашего ограждения и видели их, у них текли слезы. Люди падали на колени от радости, когда понимали, что их собака находится безопасности», — вспоминает Хэйген.

Оставшихся собак погрузили в машины службы по контролю за животными, чтобы отвезти их в безопасное место, пока их не заберут владельцы. «Пока мы ждали службу контроля за животными, я помню, как ко мне подошла маленькая четырехкилограммовая собачка и тут же подняла лапы. Я взял ее на руки. Мы оба были просто счастливы и спокойны, выходя из состояния шока, и чувствовали облегчение из-за того, что катастрофа была предотвращена», — утверждает Хэйген.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кошка спасла хозяйку от комы и прославилась на всю страну. Владелица кошки, болеющая диабетом, однажды ночью потеряла сознание после того, как легла спать с очень низким уровнем сахара в крови.