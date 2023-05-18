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18:53, 18 мая 2023Из жизни

Мужчина помог вытащить 110 собак из горящего здания

The Guardian: в США мужчина помог вытащить 110 собак из горящей зоогостиницы

Фото: Unsplash

Житель американского города Сиэтл, штат Вашингтон, Грег Хэйген, помог вытащить 110 собак из горящего здания. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина находился на работе в офисе, когда его коллега сообщил, что в зоогостинице, находившейся неподалеку, начался пожар. Сперва Хэйген не поверил словам мужчины, но, когда вышел на улицу, увидел огромный столб серо-черного дыма. «К этому моменту пожарные уже находились на месте происшествия. Было так шумно. Внезапно нас осенило: нужно вывести собак», — рассказал он.

Хэйген вместе с коллегами и другими неравнодушными людьми бросился к горящему зданию и принялся вытаскивать собак, которых гнали к выходу пожарные, находившиеся внутри. Спасенных животных заводили во двор офисного здания, который оградили фанерой, чтобы они не могли убежать. «Здесь были собаки всех пород и размеров: немецкий дог, лабрадоры, лабрадудли, маленькие собачки. Некоторые весили не более четырех килограммов. Большинство маленьких собак были напуганы, поэтому нам приходилось их успокаивать», — пояснил мужчина.

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По словам Хэйгена, как только собаки оказывались на территории бизнес-центра, они сразу успокаивались и начинали играть друг с другом. Спасение 110 питомцев заняло три часа. За это время более 60 собак удалось переместить во двор офисного здания, а остальных отнесли в ближайшую пивоварню и поместили в автобус, приехавший на помощь. Многие владельцы, узнавшие о пожаре из новостей и социальных сетей, приехали к зоогостинице, чтобы найти своих питомцев. «Когда они добирались до нашего ограждения и видели их, у них текли слезы. Люди падали на колени от радости, когда понимали, что их собака находится безопасности», — вспоминает Хэйген.

Оставшихся собак погрузили в машины службы по контролю за животными, чтобы отвезти их в безопасное место, пока их не заберут владельцы. «Пока мы ждали службу контроля за животными, я помню, как ко мне подошла маленькая четырехкилограммовая собачка и тут же подняла лапы. Я взял ее на руки. Мы оба были просто счастливы и спокойны, выходя из состояния шока, и чувствовали облегчение из-за того, что катастрофа была предотвращена», — утверждает Хэйген.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кошка спасла хозяйку от комы и прославилась на всю страну. Владелица кошки, болеющая диабетом, однажды ночью потеряла сознание после того, как легла спать с очень низким уровнем сахара в крови.

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Алиса Удовик
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