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14:42, 18 мая 2023Культура

Названа дата выхода второго сезона продолжения «Секса в большом городе»

Deadline: продолжение «Секса в большом городе» выйдет на стриминговом сервисе Max 22 июня

Кадр: Сериал «И просто так...»

Второй сезон сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе» — выйдет на стриминговом сервисе Max 22 июня. Такую дату назвали в издании Deadline.

Отмечается, что в новый сезон войдет 11 эпизодов. В день премьеры покажут сразу две серии шоу, остальные девять эпизодов будут выходить еженедельно по четвергам.

Ранее в сети вышел тизер-трейлер второго сезона сериала. По сюжету многосерийного проекта, героиня актрисы Сары Джессики Паркер вернется к журналистской деятельности. В шоу расскажут, как на компании 50-летних подруг отразились соцсети и пандемия коронавируса.

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Варвара Кошечкина
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