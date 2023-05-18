Названа самая вредная для здоровья спины поза для сна

Эксперт по коррекции осанки Лейнхардт назвал сон на животе самым вредным для спины

Самым вредным для здоровья является сон лежа на животе, уверяет эксперт по коррекции осанки Джеймс Лейнхардт. Его мнением заинтересовалось издание Daily Mail.

Лейнхардт призвал людей перестать спать в этой позе, особенно с подтянутым к животу коленом и руками, уложенными по обе стороны подушки, так как это серьезно увеличивает нагрузку на все тело и особенно на спину и шею. «Лежа в этой позе, вы не просто поворачиваете шею, вы выворачиваете ее. (...) Вы сдавливаете позвонки, из-за чего у вас пробегают мурашки по коже и возникает боль в шее и спине», — объяснил специалист.

В качестве более здоровой альтернативы сну на животе Лейнхардт назвал позу на боку. При этом он рекомендовал подкладывать одну подушку между коленями и прижимать вторую к груди в течение ночи. По мнению специалиста, это позволит избежать привычного переворачивания на живот во сне и сгибания ноги в колене.

Ранее врач-реабилитолог развеял распространенный миф о сне. Он назвал заблуждением мнение, что спать без подушки полезно. Эта привычка приводит к неправильному загибу шеи, предупредил врач.