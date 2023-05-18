Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:23, 18 мая 2023Забота о себе

Названа самая вредная для здоровья спины поза для сна

Эксперт по коррекции осанки Лейнхардт назвал сон на животе самым вредным для спины

Кадр: @Levitex / TikTok

Самым вредным для здоровья является сон лежа на животе, уверяет эксперт по коррекции осанки Джеймс Лейнхардт. Его мнением заинтересовалось издание Daily Mail.

Лейнхардт призвал людей перестать спать в этой позе, особенно с подтянутым к животу коленом и руками, уложенными по обе стороны подушки, так как это серьезно увеличивает нагрузку на все тело и особенно на спину и шею. «Лежа в этой позе, вы не просто поворачиваете шею, вы выворачиваете ее. (...) Вы сдавливаете позвонки, из-за чего у вас пробегают мурашки по коже и возникает боль в шее и спине», — объяснил специалист.

Материалы по теме:
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019

В качестве более здоровой альтернативы сну на животе Лейнхардт назвал позу на боку. При этом он рекомендовал подкладывать одну подушку между коленями и прижимать вторую к груди в течение ночи. По мнению специалиста, это позволит избежать привычного переворачивания на живот во сне и сгибания ноги в колене.

Ранее врач-реабилитолог развеял распространенный миф о сне. Он назвал заблуждением мнение, что спать без подушки полезно. Эта привычка приводит к неправильному загибу шеи, предупредил врач.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Армянский коньяк «Арарат» перестанут поставлять в Россию
Глава Белгородской области раскрыл подробности обстрела
Мужчина снимал видео под юбками женщин в примерочных и попался
Стало известно о взятии российскими силами района «Домино» в Артемовске
Врачи перечислили основные причины бесплодия у мужчин
Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране
В США предложили выйти из ДСНВ
Пентагон помог ВСУ починить поврежденный ЗРК Patriot
Российский игрок НХЛ назвал преимущество образования в США
Пентагон заключит контракт на производство истребителя шестого поколения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.