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23:09, 18 мая 2023Культура

Умер режиссер сериала «Глухарь» Рустам Уразаев

Режиссер сериала «Глухарь» Рустам Уразаев умер в возрасте 65 лет от рака
Рустам Уразаев в роли Ланга в фильме «Смерч»

Рустам Уразаев в роли Ланга в фильме «Смерч». Фото: РИА Новости

Российский актер и режиссер Рустам Уразаев скончался в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, информацию об этом передает «Пятый канал».

Как рассказал источник, у артиста был рак третьей стадии. Он проходил лечение в одной из больниц Москвы.

Уразаев появился на свет 21 января 1958 года. Он окончил Художественное училище и исторический факультет Ташкентского государственного университета. Уразаев являлся членом Союза кинематографистов России.

Актерскую карьеру он начал в 1974 году. На протяжении жизни Уразаев сыграл более 50 ролей на сценах театров и в кино. Зрители помнят его по сериалам «Знахарь», «Глухарь». В последнем он также выступил в качестве режиссера.

В ноябре 2022 года скончался актер сериала «Глухарь» Андрей Стоянов.

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Марина Совина
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