В Подмосковье ребенок два года прожил с рогом единорога во лбу

В подмосковном Видном ребенок два года прожил с рогом игрушечного единорога во лбу

В подмосковном городе Видное ребенок два года прожил с рогом игрушечного единорога во лбу. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Родители семилетней девочки обратились к медикам городской больницы после того, как заметили уплотнение на лбу дочери. Ребенку сделали УЗИ, в результате которого выяснилось, что под кожей у девочки находится часть игрушки.

Родители вспомнили, что два года назад их дочь упала на игрушечного единорога и поранила лоб. В то время они не заметили, что рог застрял у нее в голове — обработали рану и намазали лоб ребенка гелем против рубцов.

Врачи провели операцию и извлекли часть игрушки. Пластмассовый рог ребенок забрал домой.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области хирурги извлекли иголку из легкого 11-летнего мальчика. Ребенок признался, что случайно вдохнул иголку два года назад и никому не рассказывал о случившемся.