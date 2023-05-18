Utair допустила остановку до 30 процентов вертолетов в России из-за санкций

Российская авиакомпания Utair допустила значительное сокращение вертолетного парка из-за санкций и вызванной ими нехватки комплектующих. Об этом заявил гендиректор перевозчика Андрей Мартиросов, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы делаем прогноз по своему парку — если ситуация не изменится, то будет остановка до 30 процентов [парка], — пояснил глава компании. — Я думаю у других операторов ситуация не лучше».

По словам эксперта, наиболее остро вопрос стоит с отсутствием двигателей и для вертолетов иностранного производства, и для отечественных, на которых установлены импортные комплектующие.

Ранее в мае сообщалось, что вопреки многочисленным западным санкциям, в 2022 году безопасность полетов в России оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).