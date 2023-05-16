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08:10, 16 мая 2023Путешествия

МАК заявил об улучшении безопасности полетов в России

МАК: безопасность полетов в России улучшилась в 2022 году вопреки санкциям Запада

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Вопреки многочисленным западным санкциям, в 2022 году безопасность полетов в России оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет «Коммерсант».

Как заявило ведомство, число происшествий и катастроф на один миллион вылетов достигло наименьших значений, что говорит о том, что безопасность полетов улучшилась.

По числу авиапроисшествий — 35 случаев — показатели прошлого года находятся на среднем уровне за последние пять лет, отметили эксперты. «В 13 авиакатастрофах в 2022 году погибли 24 человека, все случаи произошли в малой региональной авиации, вертолетных и деловых перевозках», — подчеркнули специалисты.

В июне 2022 года Международная организация гражданской авиации (ICAO) поставила под сомнение вопрос должного обеспечения безопасности полетов на российских самолетах.

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Марина Совина
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