Безопасность полетов в России поставили под сомнение

ICAO заявила о проблемах с безопасностью полетов в России

Международная организация гражданской авиации (ICAO) поставила под сомнение вопрос должного обеспечения безопасности полетов на российских самолетах. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию закрытого бюллетеня организации от 15 июня.

В организации заявили, что в России существует до сих пор не решенная проблема действительности лицензий радиооборудования самолетов и их сертификатов летной годности, так как российские лайнеры имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны.

Как следует из бюллетеня ICAO, если к 14 сентября проблема не будет решена, то информация о «существенных опасениях в области безопасности» станет общедоступной. В этом случае Россия присоединиться к Эритрее и Бутану, где официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полетов.

Согласно статье 18 Чикагской конвенции, воздушное судно не может быть законно зарегистрировано более чем в одном государстве, так как это влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности.

«Страна регистрации выдает так называемую радиолицензию, разрешая использование определенных частот различному оборудованию воздушного судна. При этом в прошивке аварийного радиомаяка самолета (ELT) записывается в том числе регистрационный номер воздушного судна», — пояснил РБК специалист, занимающийся вопросами сертификации авиатехники.

Ранее в июне представитель российской авиакомпании S7 сообщил о готовности перевозчика разбирать на запчасти свои самолеты. По словам спикера, авиакомпания вынуждена пойти на такие меры, чтобы обеспечить безопасность полетов на других воздушных судах.