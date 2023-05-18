Российский стоматолог назвала причину гниения зубов Джонни Деппа

Стоматолог Колесниченко: зубы актера Джонни Деппа испортились из-за длительного стресса

Российский стоматолог Марина Колесниченко назвала причину появления у американского актера Джонни Деппа гнилых зубов. На эту тему она высказалась в разговоре с Life.

Поклонники обратили внимание на испорченную улыбку 59-летней знаменитости после его выхода в свет на Каннском кинофестивале. По мнению врача, зубы телезвезды оказались в плачевном состоянии из-за продолжительного стресса, связанного с длительными судебными разбирательствами с бывшей женой, актрисой Эмбер Херд.

«Темные пятна, сколы и щели между зубами — результат того, что зубы Джонни Деппа интенсивно стираются, теряют форму, а прикус из-за стираемости начинает ползти», — пояснила доктор и добавила, что во время стресса человек инстинктивно сжимает зубы, в связи с чем они и стираются.

В заключение Колесниченко уточнила, что в норме к 70 годам у пациентов, как правило, стирается один миллиметр твердой ткани, а у Деппа, по ее мнению, стерлось уже около трех миллиметров. В результате обнажился дентин, который притягивает все красители, в том числе от вина, кофе и чая. В итоге на зубах Деппа появились темные пятна, отметила медик.

В октябре 2022 года Джонни Депп сбрил бороду и разочаровал поклонников новой внешностью. Папарацци сфотографировали звезду «Пиратов Карибского моря» перед выступлением в концертном зале Capital Theatre в Нью-Йорке. Он позировал в черном костюме с белой вышивкой и голубом берете с козырьком, дополнив свой наряд синими зеркальными очками и множеством украшений. На размещенных кадрах было видно, что актер побрился и предстал перед публикой с распущенными волосами до плеч.