Россиянкам раскрыли способы сохранить чистоту волос надолго

Трихолог Ибаттулина призвала россиянок при мытье головы выдерживать шампунь по три минуты

Кандидат медицинских наук, трихолог и косметолог Айгуль Ибаттулина раскрыла россиянкам способы сохранить чистоту волос надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman.ru.

В первую очередь врач призвала при каждом мытье очищать кожу головы от загрязнений дважды. При этом специалистка отметила, что шампунь необходимо выдерживать по три минуты.

Кроме того, Ибаттулина предупредила о важности нанесения кондиционера или бальзама непосредственно на сами пряди, а не на корни. После этого необходимо высушить волосы и в конце укладки распылить сухой шампунь.

В марте парикмахер раскрыла ошибку во время мытья волос, которая приводит к их жирности. По мнению специалистки, данная проблема возникает из-за использования слишком горячей воды.