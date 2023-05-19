Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:26, 19 мая 2023Ценности

Россиянкам раскрыли способы сохранить чистоту волос надолго

Трихолог Ибаттулина призвала россиянок при мытье головы выдерживать шампунь по три минуты

Фото: Unsplash

Кандидат медицинских наук, трихолог и косметолог Айгуль Ибаттулина раскрыла россиянкам способы сохранить чистоту волос надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman.ru.

В первую очередь врач призвала при каждом мытье очищать кожу головы от загрязнений дважды. При этом специалистка отметила, что шампунь необходимо выдерживать по три минуты.

Кроме того, Ибаттулина предупредила о важности нанесения кондиционера или бальзама непосредственно на сами пряди, а не на корни. После этого необходимо высушить волосы и в конце укладки распылить сухой шампунь.

В марте парикмахер раскрыла ошибку во время мытья волос, которая приводит к их жирности. По мнению специалистки, данная проблема возникает из-за использования слишком горячей воды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Путин посоветовал собирающимся за рубежом политэмигрантам продолжать пить пиво
Бразильского игрока ЦСКА обвинили в манипуляциях со ставками
Российским школьникам раскрыли среднюю стоимость наряда на последний звонок
В ДНР задержали обвиняемую в похищении 14-летнего школьника россиянку
В Китае одобрили сделку Miscrosoft и Activision Blizzard
В Китае захотели обсудить урегулирование конфликта на Украине с Польшей
«Роскосмос» оценил расходы России на ликвидацию МКС
США ввели санкции против крупнейших российских производителей золота
Россиянкам раскрыли способы сохранить чистоту волос надолго
65 женщин получили по почте использованные презервативы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.