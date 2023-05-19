На Украине заявили о планах заменить Россию на рынке топлива для АЭС

Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о планах заменить Россию на рынке топлива для АЭС

Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил о необходимости максимально реализовать имеющийся в стране потенциал атомной энергетики. О таких планах сообщается на странице ведомства в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, Украина должна заменить Россию на мировом рынке топлива для атомных электростанций (АЭС).

«У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 (разработанный в СССР водо-водяной энергетический реактор мощностью 440 МВт — прим. "Ленты.ру") и уничтожить монополию "Росатома" в Европе», — отметил министр и добавил, что Киев также работает над введением санкций против Москвы в атомной отрасли.

Кроме того, в долгосрочной перспективе Украина намерена построить новые ядерные блоки, атомные станции и малые модульные реакторы. Также потенциал отрасли будут развивать в рамках договоренностей между украинским «Энергоатомом» и канадской компанией САМЕСО.

12 мая группа американских конгрессменов-демократов внесла законопроект о введении санкций против российской госкорпорации «Росатом», якобы ответственной за создание угрозы для Запорожской атомной электростанции. Авторы инициативы подчеркнули, что санкции также необходимо ввести «против всех, кто подрывает безопасность ядерного объекта».